Около 800 человек участвуют в протестах "желтых жилетов" в Париже

Почти 800 демонстрантов участвуют в эту субботу в акциях "желтых жилетов" в Париже, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на префектуру полиции.

Группа участников движения "желтых жилетов", которые выступают с социальными требованиями, собрались в субботу в первой половине дня на Монмартре, у базилики Сакре-Кер в Париже. Демонстранты принесли с собой плакаты и растяжки, на жилетах некоторых - требование к президенту Франции Эммануэлю Макрону уйти в отставку.

На субботу "желтые жилеты" запланировали очередные акции, в том числе в Марселе, Тулузе, Бордо и других французских городах.

По всей Франции, согласно МВД данным, на которые ссылается телеканала BFMTV, безопасность будут обеспечивать 4100 сотрудников правоохранительных органов, а в Париже - 1230.

Несогласные с политикой властей, возмущенные планирующимся повышением цен на топливо, а также снижением покупательской способности "желтые жилеты" начали выходить на улицы по всей Франции с 17 ноября. Их первоначальным требованием было снижение цен на бензин и повышение покупательной способности, затем к ним прибавился ряд других.

В ответ на массовые протесты "желтых жилетов" руководство Франции объявило о ряде шагов для успокоения ситуации. Накануне французский парламент окончательно одобрил закон о срочных экономических и социальных мерах.