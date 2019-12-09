Пятый день забастовки вызвал в Париже транспортный хаос

В Париже в результате продолжающихся забастовок против пенсионной реформы образовались автомобильные заторы. К 8 часам утра в понедельник, 9 декабря, общая протяженность заторов во французской столице достигла почти 600 километров - почти вдвое больше обычного, сообщила транспортная служба Sytadin.

По-прежнему не работают поезда метрополитена и пригородные электрички. Транспортный хаос, вызванный забастовкой работников общественного транспорта, продолжается уже пятый день подряд. С сильными перебоями осуществляется и движение поездов дальнего следования. По данным государственного железнодорожного концерна TGV, на линию вышли лишь 20 процентов его скоростных поездов, передает DW.

Улучшения ситуации не предвидится и в предстоящие дни. На 10 декабря профсоюзы запланировали новую массовую акцию протеста. 11 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп представит детали пенсионной реформы- одного из главных проектов президента страны Эмманюэля Макрона.