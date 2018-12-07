В Париже из-за протестов "желтых жилетов" закроют Лувр и Эйфелеву башню

Во французской столице через запланированные на субботу новые протесты "желтых жилетов" закроют для посещения Лувр, Эйфелеву башню и другие популярные места. Об этом сообщается в Twitter на страницах туристических объектов.

"Через запланированную на субботу, 8 декабря, очередную акцию протеста "желтых жилетов" в Париже Эйфелева башня будет закрыта для посетителей в течение всего дня", - говорится в сообщении на странице башни в Twitter.

Также отмечается, что в субботу из-за "исключительных обстоятельствах" не будет работать Лувр, музей-сад Тюильри и музей Эжена Делакруа.

Напомним, в субботу во Франции, в частности в Париже, анонсированы новые протесты "желтых жилетов".

Как сообщалось, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения «желтых жилетов». Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра.

Правительство Франции уже согласилось на широкие уступки протестному движению так называемых "желтых жилетов" и приняло решение не повышать налоги на топливо в 2019 году, а не только в течение шестимесячного моратория, как было решено ранее.

Вместе с тем по состоянию на четверг, 6 декабря, активисты движения «желтых жилетов» не заявляли об отмене акций в Париже и других регионах, запланированных на ближайшую и последующие субботы, несмотря на уступки со стороны правительства. Ведь среди других требований «желтых жилетов» остаются повышение зарплат и социальной помощи в целом, а также восстановления налога на большие доходы (так называемый налог на богатство), который отменил президент Эммануэль Макрон.