Последнее обновление: 22.09.2017 18:00

Фермеры заблокировали Елисейские поля из-за запрета пестицида

Французские фермеры заблокировали Елисейские поля в Париже в знак протеста против аграрной политики правительства страны.

"Разъяренные французские фермеры блокируют знаменитые Елисейские поля в Париже в знак протеста против сельскохозяйственной политики правительства", - говорится в сообщении АР.

Около сотни демонстрантов перекрыли соломой загруженную дорогу, выйдя с плакатами: "Макрон убивает фермеров".

Недовольство вызвано тем, что правительство Макрона запретило использовать спорный пестицид под названием глифосат, который считается канцерогенным.

Поговорить с протестующими и выслушать их жалобы вышел министр экологии Франции Николас Юло, а делегация фермеров была приглашена в президентский Елисейский дворец.

Как сообщалось, в четверг, 21 сентября, на улицы Парижа и других городов Франции вышли десятки тысяч людей, недовольных планами правительства провести реформу трудового законодательства, предложенную Президентом страны Эммануэлем Макроном.

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