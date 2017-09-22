Фермеры заблокировали Елисейские поля из-за запрета пестицида

Французские фермеры заблокировали Елисейские поля в Париже в знак протеста против аграрной политики правительства страны.
"Разъяренные французские фермеры блокируют знаменитые Елисейские поля в Париже в знак протеста против сельскохозяйственной политики правительства", - говорится в сообщении АР.
Около сотни демонстрантов перекрыли соломой загруженную дорогу, выйдя с плакатами: "Макрон убивает фермеров".
Недовольство вызвано тем, что правительство Макрона запретило использовать спорный пестицид под названием глифосат, который считается канцерогенным.
Поговорить с протестующими и выслушать их жалобы вышел министр экологии Франции Николас Юло, а делегация фермеров была приглашена в президентский Елисейский дворец.
Как сообщалось, в четверг, 21 сентября, на улицы Парижа и других городов Франции вышли десятки тысяч людей, недовольных планами правительства провести реформу трудового законодательства, предложенную Президентом страны Эммануэлем Макроном.