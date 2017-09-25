Последнее обновление: 25.09.2017 18:43

Во Франции протестующие водители блокируют автомагистрали и склады горючего

Водители грузовиков во Франции, выступающие против трудовой реформы, блокируют автомагистрали и склады горючего в разных районах страны, сообщает телеканал BFMTV.

Еще в ночь на понедельник большегрузные фуры перекрыли шоссе на границе с Бельгией. Руководители профсоюзов сообщают об аналогичных акциях в районе Марселя, Бордо, Лиона, Нанта и других городов страны. В Иль-де-Франсе протестующие заблокировали крупнейший склад горючего в столичном регионе. Еще ряд попыток блокады объектов ГСМ был предотвращен правоохранителями.

"Водители имеют законное право выражать свое мнение, но я их призываю не блокировать Францию. Очевидно, что мы принимаем меры, чтобы им помешать", — заявил представитель правительства Кристоф Кастанер.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон подписал постановления по трудовой реформе. По его словам, реформа предусматривают, в частности, прагматичные меры для малых и средних предприятий. Президент также утверждает, что изменения наделяют трудящихся и профсоюзные организации новыми правами. Однако поправки в законодательстве не получили поддержки лидеров ключевых профсоюзов.

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