Доллар вблизи месячного пика благодаря росту доходности госбондов США, ослаблению фунта

Доллар в среду утром удерживался вблизи месячного максимума к основным валютам благодаря росту доходности гособлигаций США и ослаблению фунта стерлингов на фоне неопределенности вокруг Brexit.

Восстановление доходности казначейских облигаций США с трехмесячных минимумов поддержало американскую валюту.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, к 09:10 МСК находился около отметки 97,397 после подъема до 97,545 накануне, максимума с 13 ноября.

По словам аналитиков, росту доллара также способствовало ослабление фунта, который в начале недели резко снизился после того, как британский премьер Тереза Мэй отложила голосование относительно сделки о Brexit в парламенте.

Фунт продолжил снижаться во вторник на фоне сообщений СМИ о том, что депутаты британского парламента от Консервативной партии набрали достаточно голосов, чтобы инициировать вотум недоверия Мэй.

Британская валюта в среду утром выросла на 0,19 процента до $1,2509 после падения до $1,2480 накануне, минимума с апреля 2017 года. С начала недели фунт потерял 1,7 процента.

Евро немного укрепился, торгуясь около отметки $1,1326 после снижения на 0,3 процента в предыдущую сессию.

Китайский юань подорожал на офшорном рынке до 6,886 к доллару, укрепив преимущество, набранное накануне.

Во вторник юань вырос на фоне новостей о том, что Пекин и Вашингтон обсуждают следующий этап торговых переговоров.

Австралийский доллар, который считается индикатором аппетита к риску, вырос на 0,1 процента до $0,7212.

Доходность десятилетних госбондов США повысилась до 2,886 процента, продолжив отступать от недавних минимумов.

Доллар стабилизировался к японской иене, торгуясь около отметки 113,44 после достижения недельного пика в 113,52 иены.