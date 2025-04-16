Промпроизводство в Беларуси за январь-март 2025 года подросло на 2,1%

В январе-марте 2025 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 51,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 102,1% к январю-марту 2024 г.

Как сообщает Белстат, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности подрос на 2,1%, в обрабатывающей промышленности – на 2,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 0,3%.

При этом в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объем производства остался на уровне прошлого года.

В региональном разрезе промпроизводство увеличилось в Минской области (на 8,6%), в Минске (на 6,8%), в Брестской области (на 4,7%) и в Могилевской (на 1,1%). В то же время в Витебской области оно снизилось на 2,4%, в Гомельской – на 1,2% и в Гродненской упало на 5%.