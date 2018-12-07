Доллар торгуется без резких колебаний в преддверии трудовой статистики

Доллар пытался восстановиться на пятничных торгах в Азии, однако рост валюты США сдерживали предположения о том, что ожидаемое повышение ставки ФРС в декабре может стать последним перед тем, как регулятор возьмет паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.

Инвесторов обеспокоило существенное падение доходности гособлигаций США в последнее время. Инверсия кривой доходности может говорить о приближении резкого замедления роста экономики или даже рецессии.

В фокусе внимания инвесторов на данный момент - ноябрьские данные о числе новых рабочих мест за исключением сельскохозяйственного сектора, безработице и зарплатах, которые будут опубликованы в пятницу.

Индекс доллара, отслеживающий динамику нацвалюты США к корзине шести основных соперников, к 8.24 МСК прибавил 0,03 процента, поднявшись до 96,836. Индекс снизился на 0,3 процента в ходе предыдущих торгов, закрывшись на недельном минимуме и потеряв 0,9 процента по сравнению с достигнутым 12 ноября пиком 17 месяцев.

Доходность 10-летних госбондов США составила 2,896 процента после падения до минимума с конца августа днем ранее.

Доллар подрос на 0,04 процента до $1,1370 к евро и укрепился на 0,2 процента до 112,89 к японской иене.

Канадский доллар снизился на 0,12 процента до 1,3394. Днем ранее валюта достигла минимума полутора лет в 1,3445, после того как Банк Канады намекнул на возможное замедление темпов дальнейшего повышения ставки.