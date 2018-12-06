Доллар подешевел к иене на фоне слабости рынков акций, снижения доходности госбондов

Доллар ослаб по отношению к иене в четверг утром на фоне нежелания инвесторов вкладываться в рискованные активы, ударившего по рынкам акций и толкнувшего вниз доходность гособлигаций США.

Американская валюта к 8.30 МСК подешевела на 0,5 процента до 112,66 иены, растеряв скромные завоевания минувшей ночи.

Мировые рынки акций и доллар оказались под давлением на этой неделе, поскольку частичная инверсия кривой доходности гособлигаций США породила беспокойство о потенциальном замедлении роста экономики.

Доходность десятилетних облигаций Казначейства США находится около отметки 2,890 процента, снизившись во вторник до трехмесячного минимума 2,885 процента.

Падение доходности казначейских облигаций усилилось на фоне сигналов ФРС США на прошлой неделе о том, что регулятор, возможно, близок к завершению трехлетнего цикла повышения процентных ставок.

Иена, обычно пользующаяся спросом в периоды рыночной нестабильности, укрепила позиции и по отношению к другим конкурентам.

Евро ослаб на 0,4 процента до 127,87 иены, австралийский доллар упал на 1 процент до 81,42 иены, а британский фунт стерлингов потерял 0,5 процента, опустившись до 143,38 иены.

Единая европейская валюта торгуется без существенных изменений к доллару вблизи $1,1347, отступив от недельного максимума $1,1419, достигнутого во вторник.

Австралийский доллар, чувствительный к изменению аппетита к риску, подешевел на 0,6 процента до $0,7227.

Фунт стерлингов немного снизился - до $1,2724. В ходе торгов вторника британская валюта упала до 17-месячного минимума.