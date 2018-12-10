Доллар ослаб после трудовой статистики США, юань в оборонительной позиции

Доллар снизился почти на полпроцента к евро и иене в понедельник после выхода трудовой статистики США, усилившей ожидания того, что ФРС может прекратить ужесточение денежно-кредитной политики после вероятного повышения ставок на следующей неделе.

Китайский юань упал после публикации в минувшие выходные данных о торговле и инфляции, тогда как фунт стерлингов достиг минимума за 11 недель к евро на фоне ожиданий, что согласованная премьер-министром Британии Терезой Мэй сделка о выходе из Евросоюза будет отклонена парламентом в ходе голосования во вторник.

Доллар подешевел к 8:45 на 0,3 процента к иене 112,43, приблизившись к установленному в четверг минимуму 112,23.

Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в ноябре увеличилось на 150.000, тогда как аналитики ожидали роста на 200.000, а проинфляционный показатель - почасовая оплата труда - вырос на 0,2 процента вместо ожидавшегося роста на 0,3 процента. Это увеличивает шансы приближения паузы в цикле ужесточения политики ФРС.

На фоне ослабления доллара евро вырос на 0,5 процента до $1,1435.

Британский фунт по отношению к доллару укрепился на 0,2 процента до $1,2751. К евро фунт торгуется около отметки 89,70 пенса за евро, вблизи минимальной отметки с конца сентября.

Китайский юань занял оборонительную позицию, поскольку слабая статистика указала на дальнейшее охлаждение второй по величине экономики мира.

Китайский экспорт в ноябре вырос лишь на 5,4 процента в годовом выражении, показав худший результат с марта и оказавшись значительно ниже прогноза опрошенных Reuters аналитиков на уровне 10 процентов, что стало еще одним свидетельством ослабления глобального спроса.

Импорт вырос на 3 процента. Это самые медленные темпы роста с октября 2016 года, они значительно ниже прогнозировавшегося аналитиками роста на 14,5 процента.

Юань в понедельник утром торгуется около отметки 6,8985 к доллару, снизившись ранее на 0,2 процента.