Доллар торгуется без внятной динамики на фоне возвращения аппетита к риску

Доллар торговался без резких колебаний в пятницу в преддверии трудовой статистики США, отойдя от максимума 16 месяцев в ходе предыдущих торгов, поскольку инвесторы вновь переключились на рисковые активы.

Индекс доллара к корзине шести основных валют к 8.12 подрос на 0,05 процента до 96,322 после падения почти на 0,9 процента днем ранее под давлением роста фунта стерлингов.

Улучшению настроений на рынке в том числе способствовала новость о телефонной беседе между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, которая, как рассчитывают трейдеры, может стать сигналом об ослаблении напряженности между Вашингтоном и Пекином в сфере торговли.

Фунт стерлингов удерживал преимущество, после того как Банк Англии в четверг оставил ставки без изменений и указал на возможное ускорение темпов повышения ставок в будущем, если Brexit пройдет гладко.

Участники рынка ждут трудовой статистики США, которая будет опубликована в 15.30 и может дать представление о темпах дальнейшего повышения ставок ФРС.

Ожидается, что число рабочих мест в США выросло на 190.000 в октябре по сравнению с ростом на 134.000 месяцем ранее, в то время как средняя почасовая оплата увеличилась на 0,2 процента по сравнению с ростом на 0,3 процента в сентябре.

Фунт стерлингов снизился на 0,02 процента до $1,2998, но удерживал основную часть набранного преимущества после подъема на 1,8 процента в четверг, максимального однодневного прироста с апреля 2017 года.

Евро подрос на 0,04 процента до $1,1411 после скачка на 0,9 процента днем ранее.

Доллар к иене вырос на 0,31 процента до 113,07 иены, в четверг опустившись на 0,25 процента.