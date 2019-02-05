Доллар стабилен на фоне восстановления аппетита к риску

Доллар удерживал набранное преимущество к корзине основных валют во вторник на фоне восстановления аппетита к риску, накануне толкнувшего вверх доходность госбондов США.

Австралийский доллар восстановил потери, подорожав после того, как Резервный банк Австралии оставил ключевую ставку на рекордно низком уровне в 1,5 процента.

Активность торгов в Азии, скорее всего, останется низкой, поскольку многие рынки региона закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

К 9.22 индекс доллара торговался без ярко выраженной динамики на уровне 95,83 после подъема на протяжении трех сессий. Доходность 10-летних госбондов США за последние две сессии выросла на 9 базисных пунктов.

Австралийский доллар вырос на 0,5 процента до $0,7259.

Евро торговался без резких колебаний на уровне $1,1428, отойдя от достигнутого в четверг трехнедельного пика в $1,15145.

Доллар удерживался на уровне 109,88 к иене после подъема выше отметки в 110 иен на предыдущей сессии - впервые с 31 декабря.

Фунт стерлингов торговался без внятной динамики на уровне $1,3041.