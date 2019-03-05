Доллар вблизи 2-недельного пика на фоне снижения евро в преддверии заседания ЕЦБ

Доллар торговался вблизи двухнедельного пика к корзине основных валют во вторник при поддержке хороших экономических данных США и на фоне ослабления евро в преддверии заседания Европейского центробанка.

Доллар подорожал на фоне повышения доходности американских госбондов, поскольку свежие данные, в том числе о ВВП США в четвертом квартале, ослабили страхи о резком замедлении американской экономики.

К 9.46 индекс доллара к корзине основных валют вырос на 0,05 процента до 96,726 после подъема до отметки 96,816 накануне - максимума с 19 февраля.

Евро потерял 0,1 процента до $1,1327 после снижения до 11-дневного минимума в $1,1309 в понедельник.

Доллар подорожал на 0,1 процента до 111,90 иены, восстанавливаясь после падения на предыдущей сессии.

Австралийский доллар подешевел на 0,2 процента до $0,7079, растеряв преимущество, набранное накануне благодаря надеждам на ослабление торговой напряженности между Китаем и США.

Центробанк Австралии оставил ставки на рекордно низких уровнях по итогам заседания во вторник, как и ожидалось, и вновь оптимистично оценил состояние экономики страны.