Немецкий бренд Jack Wolfskin продали китайцам за $290 млн

Американский спортивный гигант Callaway продал немецкий бренд одежды для активного отдыха Jack Wolfskin китайской группе Anta Sports – мировому лидеру в производстве спортивной одежды и обуви. Об этом говорится в пресс-релизе Topgolf Callaway Brands.

Ожидается, что сделка стоимостью $290 млн будет закрыта в конце второго или в начале третьего квартала 2025 года.

Callaway – американская компания, производящая спортивное оборудование, одежду и аксессуары. Известна производством клюшек для гольфа. В 2019 году Callaway приобрела Jack Wolfskin за $476 млн.

Как пояснил генеральный директор Чип Брюер, продажа компании позволит Callaway сосредоточиться на своем основном бизнесе.

Anta Sports Products является крупнейшим акционером Amer Sports, материнской компании Arc'teryx, Wilson и Salomon, а также владельцем розничных магазинов в Китае брендов Anta, Fila, Descente, Kolon Sport и Amer Sports.

Ранее китайская группа приобрела финскую компанию Amer Sports.

Jack Wolfskin была основана в Германии в 1981 году. Она предлагает одежду для активного отдыха, спортивное снаряжение и аксессуары, такие как палатки и спальные мешки. Бренд известен, в частности, благодаря фирменной технологии Mosquito Barrier, то есть курткам с противомоскитной структурой.

В 2025 году компания Jack Wolfskin планирует достичь объема продаж в размере 325 млн евро и скорректированного показателя EBITDA в размере 12 млн евро.