В Китае объем инвестиций в основные фонды в I квартале 2025 года вырос на 4,2%

В I квартале 2025 года объем инвестиций в основные фонды в Китае вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

За отчетный период объем инвестиций в основные фонды в стране достиг 10,32 трлн юаней (порядка $1,43 трлн), пишет Синьхуа.

Согласно данным ГСУ, инвестиции в инфраструктуру и обрабатывающую промышленность в стране выросли по сравнению с I кварталом 2024 года на 5,8% и 9,1% соответственно.

За исключением сектора недвижимости, инвестиции в основные фонды в Китае в I квартале 2025 года выросли на 8,3%. За отчетный период инвестиции в развитие сектора недвижимости упали на 9,9%.