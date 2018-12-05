Доллар остается под давлением на фоне тревог об инверсии кривой доходности госбондов

Доллар отыграл часть потерь, но остался под давлением в среду, поскольку частичная инверсия кривой доходности гособлигаций США породила беспокойство о потенциальном замедлении роста экономики.

Австралийский доллар потерял более 0,5 процента к доллару США, поскольку разочаровывающие экономические данные еще больше ослабили шансы на повышение ставок.

Беспокойство инвесторов спровоцировала инверсия кривой доходности трехлетних и пятилетних госбондов США, а также двухлетних и пятилетних облигаций, ограничившая рост доллара.

Кривая доходности впервые частично подверглась инверсии со времен финансового кризиса, не считая самых краткосрочных долговых бумаг.

Индекс доллара, отслеживающий динамику американской нацвалюты к корзине шести основных валют, к 9.02 МСК подрос на 0,23 процента до 97,185.

Евро подешевел на 0,24 процента до $1,1317 после снижения на 0,1 процента днем ранее.

Австралийский доллар снизился на 0,69 процента до $0,7289, поскольку рост ВВП страны в третьем квартале не дотянул до прогнозов, составив 0,3 процента.

К иене доллар вырос на 0,26 процента до 113,06 иены, отыграв часть потерь предыдущих торгов, когда нацвалюта США продемонстрировала максимальный однодневный спад с 20 июля.