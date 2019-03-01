Доллар достиг 10-недельного пика к иене после данных о ВВП

Доллар достиг максимума десяти недель к иене в пятницу благодаря подъему доходности американских госбондов после того, как данные о ВВП США в четвертом квартале превысили прогнозы.

К 9.26 доллар прибавил 0,4 процента до 111,77 иены - максимума с 20 декабря.

Индекс доллара к корзине основных валют вырос на 0,1 процента до 96,257, отойдя от достигнутого в четверг трехнедельного минимума в 95,824.

Вышедшие в четверг данные показали, что ВВП США в четвертом квартале вырос на 2,6 процента, превысив прогноз экономистов на уровне 2,3 процента.

С начала недели доллар подорожал на 0,9 процента к иене.

Евро торговался без резких колебаний на уровне $1,1374, отойдя от достигнутого накануне трехнедельного пика в $1,1420.

Австралийский доллар также торговался без внятной динамики на уровне $0,7092, стабилизировавшись после резкого снижения в четверг.

Доходность 10-летних госбондов США в четверг выросла до 2,731 процента - максимума с 6 февраля.