Доллар вблизи месячного минимума на фоне угрозы закрытия правительства США

Доллар удерживался вблизи месячных минимумов в пятницу, в то время как давление на финансовые рынки продолжили оказывать падение цен на нефть, распродажа акций и угроза приостановки работы правительства США.

К 9.31 доллар, который начал неделю выше отметки в 113 к иене, торговался на уровне 111,40. Накануне доллар снизился к японской валюте на 1 процент, достигнув минимума с 6 сентября - 110,815 иены.

Давление на доллар усилили сообщения о том, что президент США Дональд Трамп отказывается подписывать законопроект о временном финансировании работы правительства, не предусматривающий выделение средств на строительство стены на границе с Мексикой - это грозит частичной приостановкой работы американского правительства начиная с субботы.

Евро торговался без резких колебаний на уровне $1,1448 после достижения пика полутора месяцев в $1,1486 на предыдущей сессии. С начала недели единая валюта прибавила около 1,4 процента.

Фунт стерлингов также торговался без внятной динамики на уровне $1,2660 после подъема до десятидневного пика в $1,2707 в четверг.

Австралийский доллар подешевел на 0,1 процента до $0,7105, но удерживался выше минимума почти за два месяца в $0,7086, достигнутого накануне.