Nissan планирует выбрать нового главу совета директоров до 20 декабря

Nissan Motor Co намерена определиться с кандидатурой нового председателя в ближайшие один-два месяца, желательно до следующего заседания совета директоров, запланированного на 20 декабря, сказал осведомленный источник после увольнения с поста Карлоса Гона в четверг.

Кандидата выберет новый консультативный комитет японского автопроизводителя, в который входят три независимых директора компании.

Новый председатель будет находиться на посту “как минимум” до следующего общего собрания акционеров. Решение о проведении внеочередного собрания не принималось, добавил источник. Ближайшее собрание акционеров запланировано на июнь 2019 года.

Nissan не была доступна для комментариев в пятницу, выходной день в Японии по случаю государственного праздника.

В четверг совет директоров Nissan проголосовал за увольнение Гона с поста председателя совета директоров после его неожиданного задержания в понедельник. Его подозревают в финансовых нарушениях, в том числе в занижении данных о зарплате и использовании средств компании в личных целях.