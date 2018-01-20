Infinity выпустит "лакшери" электрокар

Infinity Motor c 2021 года начнет выпуск автомобилей с электрифицированными силовыми агрегатами.

Как пишет AutoSvit со ссылкой на заявление президента и исполнительного директора Nissan Хирото Сайкава на Automotive News World Congress, это будут модели с дизайном в стиле концепт-кара Q Inspiration, только что представленным на автосалоне в Детройте, оснащенные передовыми разработками Infinity в области электрических двигателей.

Infinity собирается выпускать полноценные электромобили и частично электрифицированные модели премиального бренда в рамках альянса Renault – Nissan – Mitsubishi.

"В результате возросшей популярности технологий, обеспечивающих сверхнизкий уровень вредных выбросов, Infinity ожидает, что более половины глобальных продаж компании к 2025 году будут составлять электрические автомобили", – заявили в компании.

Напомним, Infiniti вводит новую маркировку для своих автомобилей - наиболее мощные модификации будут выходить на рынок под индексом S (Sport) и начнут отличаться цветом логотипа.