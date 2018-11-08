Квартальная прибыль Nissan снизилась из-за слабых продаж

Nissan Motor Co Ltd в четверг отчиталась о неожиданно сильном снижении квартальной прибыли из-за слабых продаж и неблагоприятного воздействия колебаний валютных курсов.

Операционная прибыль во втором квартале упала на 21 процент до 101,2 миллиарда иен ($890,30 миллиона) на фоне снижения продаж в США и Европе, а также ослабления валют развивающихся рынков, в том числе турецкой лиры. Продажи в Европе упали на 11,5 процента.

Прибыль не дотянула до усредненного прогноза аналитиков, составленного Refinitiv, на уровне 130,1 миллиарда иен.

Nissan подтвердила годовой прогноз снижения прибыли на 6 процентов до 540 миллиардов иен.

Продажи автомобилей Nissan в Китае в январе-сентябре выросли на 7,4 процента в годовом выражении вопреки признакам замедления роста крупнейшего в мире авторынка.

Продажи автомобилей Nissan в Азии выросли на 11,3 процента в июле-сентябре, в то время как операционная прибыль в регионе увеличилась на 8,2 процента. Глобальные продажи автомобилей практически не изменились.