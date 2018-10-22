Последнее обновление: 22.10.2018 13:23

Японская Calsonic купит у Fiat Chrysler подразделение Magneti Marelli за $7,1 млрд

Категории: Япония Авто

Японский производитель автозапчастей Calsonic Kansei, владельцем которого является американская частная инвестиционная фирма KKR, договорился о покупке принадлежащего Fiat Chrysler высокотехнологичного бизнеса автокомплектующих Magneti Marelli за 6,2 миллиарда евро ($7,1 миллиарда), сообщили компании.

Magneti Marelli специализируется на производстве светового оборудования, силовых установок и высокотехнологичной электроники. В результате сделки возникнет седьмой по величине в мире независимый поставщик комплектующих для автомобилей с выручкой в размере 15,2 миллиарда евро, говорится в заявлении компаний.

Источники сообщали ранее, что японский производитель автозапчастей несколько месяцев вел переговоры с FCA и сделал первоначальное предложение о покупке Magneti Marelli за 5,8 миллиарда евро.

KKR приобрела Calsonic у Nissan и других акционеров в 2016 году, пообещав помочь японской компании выйти на международный уровень.

Завершение сделки, которая еще должна получить одобрение регулирующих органов, ожидается в первой половине 2019 года.

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