Последнее обновление: 14.05.2018 13:05

Nissan прогнозирует снижение годовой прибыли из-за укрепления иены

Категории: Япония Авто

Nissan Motor Co прогнозирует падение операционной прибыли на 6 процентов в текущем финансовом году, ожидая, что укрепление иены и рост цен на сырье нивелируют увеличение продаж автомобилей.

Прибыль второго крупнейшего автопроизводителя Японии, как ожидается, снизится до 540 миллиардов иен ($4,93 миллиарда) по итогам финансового года, который завершится в марте 2019 года, что ниже усредненного прогноза аналитиков, опрошенных Рейтер, на уровне 621,4 миллиарда иен.

Прогноз Nissan основан на предположении о том, что курс иены в течение года будет в среднем составлять 105 иен за доллар США против примерно 111 иен в только что завершившемся году.

За год, завершившийся в марте 2018 года, операционная прибыль компании сократилась на 22,6 процента до 574,8 миллиарда иен, слегка превысив оценки аналитиков.

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