Индекс Nikkei достиг 3-недельного минимума из-за техсектора, Nissan

Японский индекс Nikkei опустился до трехнедельного минимума во вторник, поскольку падение компонентов Nasdaq потянуло вниз японский техсектор, в то время как бумаги Nissan резко подешевели после новостей о задержании и скором увольнении председателя совета директоров компании Карлоса Гона.

Nikkei снизился на 1,1 процента до 21.583,12 пункта - минимума на момент закрытия с 31 октября.

Акции Nissan Motor Co снизились на 5,5 процента до 950,7 иены - минимума с августа 2016 года - после того, как компания сообщила о задержании Гона, которого подозревают в финансовых нарушениях, добавив, что он будет уволен с поста председателя совета директоров на этой неделе.

Бумаги поставщика автопроизводителя, Nissan Shatai, потеряли 2,5 процента, а акции дилерской компании Nissan Tokyo Sales Holdings - 4,1 процента.

Акции Mitsubishi Motors, еще одного члена автомобильного альянса, снизились на 6,9 процента. Mitsubishi сообщила, что также уволит Гона с поста председателя совета директоров.

Более широкий индекс Topix снизился на 0,7 процента, завершив торги на уровне 1.625,67 пункта.