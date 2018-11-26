Последнее обновление: 26.11.2018 15:31

Индекс Nikkei достиг недельного пика, несмотря на падение Уолл-стрит

Японские акции выросли в понедельник, достигнув недельного пика и не отреагировав на пятничное падение Уолл-стрит, поскольку настроения инвесторов поддержала победа Осаки в борьбе за право принять международную выставку Expo-2025.

Индекс Nikkei вырос на 0,76 процента до 21.812,00 пункта, в ходе торгов поднявшись до отметки в 21.838,10 пункта - максимума с 19 ноября.

Более широкий индекс Topix прибавил 0,2 процента до 1.632,20 пункта.

Акции компаний, связанных с префектурой Осака, выросли, поскольку проведение выставки, как ожидается, окажет существенную поддержку экономике региона.

Бумаги Nankai Electric Railway Co прибавили 3,6 процента, Kamigumi Co - 3,2 процента.

Акции строительной Obayashi Corp выросли на 4,1 процента, а строительный субиндекс Токийской биржи прибавил 0,63 процента.

Акции нефтяных Inpex Corp и JXTG Holdings Inc подешевели на 2,4 и 2,2 процента соответственно из-за падения цен на нефть до минимума 13 месяцев на прошлой неделе.

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