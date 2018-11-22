Индекс Nikkei вырос благодаря защитным секторам

Японский фондовый индекс Nikkei повысился в ходе волатильных торгов четверга благодаря росту защитных акций и бумаг компаний, связанных с внутренним туризмом, после выхода данных, которые указали на рост поездок в октябре.

Nikkei поднялся на 0,7 процента до 21.646,55 пункта, а более широкий индекс Topix прибавил 0,8 процента, закрывшись на отметке 1.628,96 пункта, однако объем торгов был низким.

Японские рынки будут закрыты в пятницу в связи с государственным праздником, при этом инвесторы ждут результатов распродажи “Черной пятницы”, которая наступает за Днем благодарения в США.

Акции компаний, которые получают доходы от туристов, включая производителей косметики, подорожали после сообщения Японской национальной организации по туризму о том, что число поездок в октябре выросло на 1,8 процента в годовом выражении до 2,646 миллиона после снижения в предыдущие два месяца.

Цена бумаг Shiseido Co выросла на 3,7 процента, а Kose Corp - на 4,5 процента. Бумаги фармацевтической компании Matsumotokiyoshi прибавили 3,6 процента.

Динамику лучше рынка показали акции защитных компаний, таких как железнодорожные, девелоперские фирмы и предприятия пищевой промышленности. Бумаги Central Japan Railway подорожали на 2,8 процента, Mitsubishi Estate Co - на 1,8 процента, а Ajinomoto Co - на 1,5 процента.