Последнее обновление: 19.11.2018 12:32

Индекс Nikkei вырос благодаря акциям полупроводниковых компаний

Японский фондовый индекс Nikkei завершил торги понедельника в плюсе на фоне закрытия инвесторами коротких позиций по акциям компаний, работающих в полупроводниковой промышленности, что компенсировало падение бумаг финансового сектора из-за снижения доходности гособлигаций США.

Nikkei вырос на 0,7 процента до 21.821,16 пункта. На прошлой неделе индекс потерял 2,6 процента из-за падения цен на нефть и снижения акций технологических компаний.

Аналитики говорят, что разочаровывающий отчет Nvidia Corp, спровоцировавший распродажу бумаг техсектора, уже заложен в цены на японском рынке.

Акции Tokyo Electron подорожали на 3,6 процента, Advantest Corp - на 2,2 процента, а Screen Holdings - на 3,7 процента.

Акции индексного тяжеловеса SoftBank Group Corp, инвестирующего в Nvidia через свою “дочку” Vision Fund, прибавили 5,1 процента после падения на 3,4 процента в пятницу.

По словам аналитиков, улучшению настроений инвесторов также способствовали данные о росте японского экспорта на 8,2 процента в октябре после неожиданного спада в предыдущем месяце. Показатель лишь немного не дотянул до прогнозов экономистов, опрошенных Reuters, на уровне 9,0 процента.

В то же время бумаги банков и страховых компаний снизились на 1,9 и 1,5 процента соответственно на фоне падения доходности гособлигаций США после того, как представители руководства Федрезерва выразили настороженность в отношении роста мировой экономики, заставив инвесторов пересмотреть прогнозы темпов повышения ставок.

Акции Sumitomo Mitsui Financial Group подешевели на 2,1 процента, достигнув минимума 14 месяцев, цена бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group снизилась на 1,9 процента, а бумаги T&D Holdings потеряли 3,5 процента.

Более широкий индекс Topix поднялся на 0,5 процента до 1.637,61 пункта.

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