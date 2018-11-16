Индекс Nikkei снизился из-за слабого прогноза Nvidia

Японский фондовый индекс Nikkei снизился в пятницу после выхода разочаровывающих финансовых результатов американского производителя чипов Nvidia Corp, а также падения бумаг Nintendo.

Акции игрового гиганта Nintendo Co, использующего процессоры Nvidia Tegra для консолей Switch, потеряли 9,1 процента, продемонстрировав крупнейшее однодневное снижение с июля 2016 года.

Nikkei завершил сессию падением на 0,6 процента до 21.680,34 пункта. С начала недели индекс потерял 2,6 процента на фоне снижения цен на нефть, акций поставщиков Apple и других технологических компаний.

Более широкий индекс Topix опустился на 0,6 процента до 1.629,30 пункта.

Акции поставщиков оборудования для производства чипов подешевели, бумаги Advantest Corp и Tokyo Electron потеряли 7,6 и 4,3 процента соответственно.

Котировки Daifuku Co, которая поставляет системы автоматизации стерильных цехов, снизились на 4,6 процента после того, как Nvidia опубликовала слабый прогноз продаж в праздничном квартале.

Бумаги SoftBank Group Corp, инвестирующей в Nvidia через свою “дочку” Vision Fund, снизились на 3,4 процента.