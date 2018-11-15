Индекс Nikkei снизился из-за распродажи акций банков, поставщиков Apple

Японский индекс Nikkei завершил торги четверга на отрицательной территории на фоне снижения акций банков и падения финансового сектора Уолл-стрит.

Nikkei опустился на 0,2 процента до 21.803,62 пункта. Более широкий индекс Topix потерял 0,1 процента, снизившись до 1.638,97 пункта.

По словам аналитиков, инвесторов разочаровало то, что крупнейшие банки Японии, накануне опубликовавшие квартальные отчеты, не повысили годовые прогнозы.

Банковский сектор продемонстрировал худшую динамику среди секторов, потеряв 2,1 процента.

Акции Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group снизились на 3,1 и 1,7 процента соответственно.

Финансовый сектор Уолл-стрит снизился по итогам торгов среды на фоне опасений о потенциальном ужесточении регулирования банковской сферы после того, как демократы начнут контролировать Палату представителей.

Бумаги индексного тяжеловеса SoftBank Group Corp снизились на 2,7 процента, а акции Fanuc Ltd - на 1,9 процента.

Акции поставщиков Apple подешевели вслед за падением бумаг производителя iPhone накануне. Акции Taiyo Yuden и TDK Corp потеряли 4,8 и 3,1 процента соответственно.