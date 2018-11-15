Последнее обновление: 15.11.2018 16:36

Индекс Nikkei снизился из-за распродажи акций банков, поставщиков Apple

Японский индекс Nikkei завершил торги четверга на отрицательной территории на фоне снижения акций банков и падения финансового сектора Уолл-стрит.

Nikkei опустился на 0,2 процента до 21.803,62 пункта. Более широкий индекс Topix потерял 0,1 процента, снизившись до 1.638,97 пункта.

По словам аналитиков, инвесторов разочаровало то, что крупнейшие банки Японии, накануне опубликовавшие квартальные отчеты, не повысили годовые прогнозы.

Банковский сектор продемонстрировал худшую динамику среди секторов, потеряв 2,1 процента.

Акции Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group снизились на 3,1 и 1,7 процента соответственно.

Финансовый сектор Уолл-стрит снизился по итогам торгов среды на фоне опасений о потенциальном ужесточении регулирования банковской сферы после того, как демократы начнут контролировать Палату представителей.

Бумаги индексного тяжеловеса SoftBank Group Corp снизились на 2,7 процента, а акции Fanuc Ltd - на 1,9 процента.

Акции поставщиков Apple подешевели вслед за падением бумаг производителя iPhone накануне. Акции Taiyo Yuden и TDK Corp потеряли 4,8 и 3,1 процента соответственно.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Ноябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование