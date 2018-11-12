Nikkei завершил сессию в плюсе благодаря росту защитных акций

Японский фондовый индекс Nikkei завершил сессию понедельника незначительным ростом, поскольку эффект от скупки дешевеющих активов был нейтрализован осторожным настроением инвесторов, вызванным слабостью Уолл-стрит и падением в цене акций технических компаний.

Nikkei поднялся на 0,1 процента до 22.269,88 пункта. Более широкий индекс Topix опустился на 0,1 процента до 1.671,95 пункта.

Инвесторы по-прежнему сохраняют осторожность, поскольку ФРС США продолжит повышать ключевую процентную ставку, в то время как свежие признаки замедления экономического роста Китая оказали давление на акции в понедельник. Аналитики сообщили, что в фокусе внимания инвесторов будут экономические события, такие как саммит “Большой двадцатки”, в ходе которого состоится встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьером Китая Си Цзиньпином.

Защитные сектора торговались в плюсе, при этом котировки продуктовых, коммунальных и компаний наземного транспорта выросли. Акции Ajinomoto, NH Foods, Tokyo Gas и East Japan Railway поднялись на 0,9-2,5 процента.

Котировки технологических компаний, наоборот, потеряли в цене после падения индексов Philadelphia SE Semiconductor и Nasdaq на 1,9 и 1,7 процента соответственно. Бумаги Advantest Corp и TDK Corp снизились на 5,5 и 4,01 процента.