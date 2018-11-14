Последнее обновление: 14.11.2018 15:34

Nikkei вырос в среду, сектор электроэнергетики лучше рынка на фоне дешевеющей нефти

Японский фондовый индекс Nikkei поднялся по итогам волатильных торгов среды, при этом закрытие коротких позиций по акциям производителей электроники и технологических компаний нивелировало слабость сырьевого сектора, вызванную падением цен на нефть.

Сектор электроэнергетических компаний поднялся благодаря ожиданиям того, что более низкие цены на нефть поспособствует сокращению их расходов.

Nikkei вырос на 0,2 процента до 21.846,48 пункта. Более широкий индекс Topix также прибавил 0,2 процента, поднявшись до 1.641,26 пункта.

Закрытие коротких позиций поддержало котировки поставщика Apple, компании TDK Corp, которые прибавили 3 процента. Акции производителей чипов Tokyo Electron и Advantest Corp выросли на 1,3-3,0 процента.

Котировки генерирующих компаний повысились после того, как цены на нефть упали на 7 процентов во вторник из-за опасений о слабеющем глобальном спросе и избытке предложения.

Бумаги Tokyo Electric Power и Chubu Electric Power подскочили на 6,8 и 3,7 процента, соответственно.

Акции горнодобывающих и трейдинговых компаний, которые сильно зависят от цен на сырье, оказались в среду в числе аутсайдеров. Котировки Inpex Corp, Japan Petroleum Exploration Co, Marubeni Corp и Mitsui & Co потеряли в цене 1,9-3,0 процента.

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