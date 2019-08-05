Глава ЦИК РБ назвала правильную дату переизбрания Лукашенко в 2020 году

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина в воскресенье публично предложила провести следующие президентские выборы, то есть очередное переизбрание Лукашенко, 30 августа 2020 года.

"Президентская кампания, скорее всего, пройдет в тот срок, который определен Конституцией. Последнее возможное воскресенье - 30 августа 2020 года. Думаю, что это с большой вероятностью и есть дата выборов президента Республики Беларусь", - заявила Ермошина в эфире белорусского ТВ.

"Это пока только предположение", - уточнила она…

Ермошина также в очередной раз озвучила мнение о необходимости перехода к парламентским выборам по партийным спискам.

«Я вообще-то за. Считаю, что коль весь мир идет по пути предоставления особых преференций политическим партиям, мы не можем быть здесь самыми умными», - заявила Ермошина.

«Считаю, что мы перейдем когда-нибудь, правда, не знаю, когда», - отметила она.