Правительство Чехии остановило работу китайской спутниковой станции в Южной Моравии

Кабинет министров Чехии под председательством премьер-министра Петра Фиалы на прошлой неделе запретило эксплуатацию наземной спутниковой станции в Южной Моравии в районе города Годонин, принадлежащей китайской компании Emposat.

Как сообщает сайт Seznam Zprávy со ссылкой на свои источники, решение было принято в закрытом режиме на основе информации контрразведки, опасающейся, что объект может использоваться в шпионских целях для отслеживания происходящего на околоземной орбите.

Речь идет о первом случае, когда правительство воспользовалось самой жесткой законодательной статьей, позволяющей осуществлять проверку иностранных инвестиций.

Пресс-секретарь Минпрома Чехии Марек Вошалик, сославшись на секретный характер принятого решения, отказался сообщить подробности, заявив лишь, что китайские инвестиции, о которых идет речь, имеют минимальное влияние на трудовую занятость и экономику, но, учитывая характер объекта, чреваты серьезными негативными последствиями для безопасности.

Служба безопасности и информации (контрразведка, BIS) произошедшее также не комментировала, ограничившись лишь заявлением, что вся необходимая информация об инвестициях, касающаяся упоминаемого объекта, была передана по назначению.

Компания Emposat тесно связана с государственной Академией наук Китая и пользуется услугами чешской компании Pekasat из Брно, которая строит собственную наземную станцию слежения. Какое-либо сотрудничество с китайской фирмой Pekasat, однако, отрицает, заявляя лишь об аренде части территории.

Чешская контрразведка в прошлом неоднократно предупреждала о рисках, связанных с Китаем.