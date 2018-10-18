Последнее обновление: 18.10.2018 10:33

Розничный товарооборот в январе-сентябре вырос на 9,1% - Белстат

Розничный товарооборот в январе-сентябре 2018 г. составил 32,6 млрд. рублей, или 109,1% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2017 г.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12,6 рубля против 11,3 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,1% розничного товарооборота республики, составил 29 млрд. рублей, или 111,5% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2018 г. составил 1,8 млрд. рублей, или 111,3% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе-сентябре 2018 г. оптовый товарооборот составил 67,9 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 106% к уровню января-сентября 2017 г.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование