Последнее обновление: 19.07.2017 15:32

В Беларуси розничный товарооборот в I полугодии сократился на 0,3%

Розничный товарооборот в первом полугодии 2017 г. составил 18,2 млрд. рублей, или 100,3% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2016 г.

Как сообщает Национальный статистический комитет, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,9% розничного товарооборота республики, составил 16 млрд. рублей, или 100,9% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в первом полугодии 2017 г. составил 987,5 млн. рублей, или 99,7% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В первом полугодии 2017 г. оптовый товарооборот составил 36,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 99,6% к уровню первого полугодия 2016 г.

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