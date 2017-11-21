Розничный товарооборот в январе-октябре увеличился на 2,8% - Белстат

Розничный товарооборот в январе-октябре 2017 г. составил 31,9 млрд. рублей, или 102,8% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2016 г.

Как сообщает Национальный статистический комитет, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,5% розничного товарооборота республики, составил 27,9 млрд. рублей, или 103,4% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2017 г. составил 1,7 млрд. рублей, или 101% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе-октябре 2017 г. оптовый товарооборот составил 61,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 102,4% к уровню января-октября 2016 г.