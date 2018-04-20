В Беларуси розничный товарооборот в I квартале вырос на 9,7%

Розничный товарооборот в I квартале 2018 г. составил 9,8 млрд. рублей, или 109,7% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2017 г.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 11,5 рубля против 9,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,8% розничного товарооборота республики, составил 8,7 млрд. рублей, или 112% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в I квартале 2018 г. составил 548,7 млн. рублей, или 112,4% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В I квартале 2018 г. оптовый товарооборот составил 21 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 108,1% к уровню I квартала 2017 г.