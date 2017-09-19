Розничный товарооборот в январе-августе увеличился на 1,9% - Белстат

Розничный товарооборот в январе-августе 2017 г. составил 25,1 млрд. рублей, или 101,9% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2016 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,7% розничного товарооборота республики, составил 22 млрд. рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2017 г. составил 1,3 млрд. рублей, или 100,3% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

Оптовый товарооборот за 8 месяцев текущего года составил 48,4 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 102,1% к уровню января-августа 2016 г.