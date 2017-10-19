Последнее обновление: 19.10.2017 10:22

Розничный товарооборот в январе-сентябре вырос на 2,4% - Белстат

Розничный товарооборот в январе-сентябре 2017 г. составил 28,5 млрд. рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах к уровню января – сентября 2016 г.

Как сообщает Национальный статистический комитет, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,6% розничного товарооборота республики, составил 25 млрд. рублей, или 102,9% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2017 г. составил 1,5 млрд. рублей, или 100,6% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе-сентябре 2017 г. оптовый товарооборот составил 54,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 102% к уровню января-сентября 2016 г.

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