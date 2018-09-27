Последнее обновление: 27.09.2018 17:08

Frontex начало тестировать беспилотники для наблюдения за границами ЕС

Европейское агентство по контролю границ Frontex начало тестировать беспилотные летательные аппараты для пограничного наблюдения, говорится в сообщении организации.

"На этой неделе Frontex приступило к тестированию использования дистанционно пилотируемых авиационных систем (RPAS) в Греции, Италии и Португалии для мониторинга внешних границ Европейского союза", - говорится в сообщении.

Агентство проверит беспилотные летательные аппараты "в нескольких операционных ситуациях". К ним относятся наблюдение за морем, поддержка поисково-спасательных операций, обнаружение судов, подозреваемых в преступной деятельности, например, контрабанде наркотиков и оружия, обмен информацией с несколькими пользователями в режиме реального времени.

В Греции тестовый процесс, начавшийся на этой неделе, поддерживается Греческой береговой охраной в сотрудничестве с управлением гражданской авиации Греции и ВВС. В Италии тесты, которые находятся на последнем этапе подготовки, пройдут при поддержке полиции.

Авиационные системы, которые тестирует Frontex, оснащены оборудованием наблюдения, включая тепловизоры и радары. Тестирование в Греции и Италии планируется завершить в этом году.

В Португалии агентство использует беспилотные летательные аппараты меньшего размера для наблюдения за Северным Атлантическим океаном и обмена этой информацией в режиме реального времени. Эта возможность позволяет быстрее реагировать на трансграничную преступность, особенно контрабанду наркотиков, отмечает организация.

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