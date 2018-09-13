Еврокомиссия настаивает на окончании погранконтроля внутри ЕС

Европейская комиссия настаивает на прекращении пограничного контроля внутри Европейского Союза. Об этом заявил комиссар ЕС по миграции Димитрис Аврамопулос.

По словам комиссара ЕС, следует "как можно скорее вернуться к нормальному принципу действия" Шенгенского соглашения.

Аврамопулос намерен 13 сентября представить в Брюсселе детали предложения Еврокомиссии по миграционной политике.

Шенгенское соглашение еврокомиссар назвал "одним из крупнейших достижений европейской интеграции".

"Новые предложения будут способствовать защите соглашения. У нас нет необходимости когда-нибудь построить "крепость Европу", - подчеркнул комиссар ЕС.

В настоящее время пограничный контроль действует на границе Германии и Австрии. Контроль за собственными границами в Евросоюзе также осуществляют Франция, Дания, Швеция и Норвегия, которая не входит в состав ЕС, но является членом Шенгенского пространства.

Власти этих стран объясняют подобный шаг желанием гарантировать безопасность на фоне миграционного кризиса.

Германия восстанавливала пограничный контроль на период саммита стран "большой двадцатки", который проходил 7-8 июля 2017 года в Гамбурге.