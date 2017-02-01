ЕС решил продлить контроль на границах внутри Шенгена

Европейский союз в среду принял решение продлить чрезвычайные меры контроля на границах Шенгена еще на три месяца до середины мая для решения проблемы нелегальной миграции.

Еврокомиссия ранее рекомендовала Совету ЕС разрешить Австрии, Германии, Норвегии, Дании и Швеции продлить временный контроль на границах еще на три месяца в целях предотвращения неконтролируемого притока беженцев в эти страны.

Как ранее отмечал еврокомиссар по вопросам миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос, "при том, что на протяжении последних месяцев мы постоянно укрепляем меры по разрешению беспрецедентного миграционного давления, с которым сталкивается Европа, мы, к сожалению, не достигли желаемого результата".