Последнее обновление: 11.05.2017 17:27

Совет ЕС разрешил четырем странам продлить контроль на границах

Совет Евросоюза в четверг разрешил Австрии, Германии, Дании и Швеции продлить до шести месяцев чрезвычайные меры контроля на границах Шенгена в целях борьбы с нелегальной миграцией, сообщил РИА Новости представитель института.

"Австрии, Германии, Дании и Швеции разрешено соразмерно продлять на период не более шести месяцев временный пограничный контроль", — сказал собеседник агентства.

По его словам, решение распространяется также на Норвегию.

Еврокомиссия ранее рекомендовала Совету ЕС разрешить Австрии, Германии, Дании и Швеции, а также Норвегии продлить временный контроль на границах еще на три месяца в целях предотвращения неконтролируемого притока беженцев в эти страны.

Как ранее отмечал еврокомиссар по вопросам миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос, "при том, что на протяжении последних месяцев мы постоянно укрепляем меры по разрешению беспрецедентного миграционного давления, с которым сталкивается Европа, мы, к сожалению, не достигли желаемого результата".

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