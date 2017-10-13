Страны ЕС хотят продлить контроль на внутренних границах до трех лет

Государства Шенгенской зоны одобрили инициативу Еврокомиссии о продлении срока пограничного контроля на внутренних границах ЕС до трех лет. В настоящее время этот срок составляет полгода.

Германия и Франция поддержали предложение Еврокомиссии об увеличении срока контроля на внутренних границах Евросоюза до трех лет.

"Мы удовлетворены этим предложением", - заявил в пятницу, 13 октября, в Люксембурге на встрече глав МВД стран Евросоюза министр внутренних дел Франции Жерар Колон.

Глава МВД Германии Томас де Мезьер также положительно оценил инициативу Еврокомиссии, отметив, что ФРГ в целом поддерживает ее, "хотя отдельные детали еще наверняка будут обсуждаться".

Министр внутренних дел Германии объяснил решение правительства страны продлить контроль на своих границах минимум до мая 2018 года. Причиной тому, по его словам, является возросшая угроза терактов на территории стран Евросоюза и недостаточный уровень защиты внешних границ ЕС. Контроль внутренних границ, добавил де Мезьер, является временной мерой и не приведет к гибели Шенгенского соглашения.

В свою очередь Дания, которая также не намерена отменять контроль на границах с другими странами Шенгенской зоны до мая 2018 года, мотивирует это возросшим числом попавших под влияние радикальных идей мигрантов, пытающихся въехать на территорию Дании из Германии после того, как Берлин отказал им в статусе беженца.

"Большое количество нелегальных мигрантов, ожидающих в соседних странах депортации на родину, представляют угрозу для безопасности Дании", - говорится в письме, направленном Копенгагеном Еврокомиссии. Министр внутренних дел Дании также напомнила о возросшем числе терактов - как предотвращенных, так и осуществленных - в странах Европейского Союза.

На прошлой неделе Еврокомиссия предложила разрешить странам Евросоюза увеличить срок контроля на внутренних границах до трех лет, мотивируя это возросшим уровнем террористической угрозы. В настоящее время максимальный срок составляет полгода, и в том случае, если страны ЕС хотят его продлить, они должны обосновать свое решение.