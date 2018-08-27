Интервью Лукашенко: Как опять победил Путина…

Интервью Лукашенко телеканалу "Беларусь 1" после встречи с Путиным в Сочи, август 2018 года.

ТВ: Александр Григорьевич, огромное Вам спасибо за эту уникальную, эксклюзивную для журналиста возможность из первых уст получить самую оперативную актуальную информацию.

Лукашенко: Скорее всего, вам спасибо, что мы имеем возможность рассказать о недосказанном, как некоторые пишут в СМИ и интернете. Вот мне обзор дали. Не знаю, что недосказано, но попробуем досказать то, что не сказано.

ТВ: Я читал эти комментарии. Дело в том, что в этом маленьком зале в резиденции Бочаров Ручей, когда Вы встречались со своим российским коллегой, были только два человека. А инсинуаций вокруг этой встречи много. Как Вы оцениваете эту встречу? Потому что появились определения разного рода экспертов - формальная встреча, недосказанность…

Лукашенко: Вот читаю (как чувствовал, что вы спросите): "Переговоры прошли очень хорошо", - Дмитрий Песков. Нечего добавить. Переговоры действительно прошли в очень хорошей, дружеской, как раньше говорили, атмосфере. У нас действительно очень дружеская была атмосфера. И, поверьте, ничего конспиративного и тайного в этих переговорах не было. И, если вдруг какие-то вопросы появились, я готов на них ответить и конкретно рассказать о переговорах и о содержании этих переговоров, которые состоялись в Бочаровом Ручье здесь совсем рядом.

ТВ: А что было важнее, и принципиальные какие вопросы? Потому что Владимир Владимирович обозначил, что это и союзная повестка, и международные дела, международные отношения…

Лукашенко: Абсолютно правильно. Но самое важное действительно осталось за кадром. Самое важное было то, что мы договорились с Президентом России, что буквально в ближайшие несколько дней найдем возможность в своих графиках (особенно у него, поскольку я тут взял паузу небольшую, мне проще). У него очень напряженный график. Это действительно так, вы это видите. И он сейчас будет в Сибири длительное время. А после этих визитов в регионы России мы встретимся в широком формате. И это было его предложение - Владимира Владимировича Путина.

Прежде всего расширимся за счет наших представителей правительств. Он в курсе, что у нас новое правительство, естественно. И он предложил: "Слушай, давай мы встретимся в ближайшее время или здесь, в Сочи, или в Москве". Для меня все равно, где. Единственная разница - на час лета больше. И обсудим проблемы, которые больше всего касаются правительств России и Беларуси. Известные проблемы. И это решение мы приняли, когда приблизились и обсуждали проблемы нашей повестки дня.

Как только приблизились к вопросу двусторонних отношений и перечислили вопросы, которые надо обсудить, мы еще раз обнаружили, что это вопросы правительств. И они должны решать эти вопросы. Но коль уж на нас выведены они, надо принимать решение. Поэтому ничего нового. Как я вначале сказал, новых вопросов у нас, к счастью, проблемных не появилось.

ТВ: И не накапливаются.

Лукашенко: Да, и они не накапливаются. Но это старые вопросы, по которым, может быть, и нам надо принимать решение. И предложение Путина о том, что мы должны это сделать в присутствии членов правительств и премьер-министров (он это подчеркнул), - это действительно была такая договоренность. Вопросы нам известны. Доизучать, изучать... Ну, может кому-то и надо доизучать. Они доизучат их. Но надо принимать решение.

Мы прежде всего обсудили вопросы международных отношений. И я вначале сказал не случайно о том, что меня бы интересовала позиция самого Президента и России, что называется, из первых уст, взгляды на проблемы международных отношений, и прежде всего американо-российских отношений. Этот контекст касается и нас. Потому что от взаимоотношений России с внешним миром, с Западом, и особенно с Соединенными Штатами Америки (хвастаться, к сожалению, нечем, мы это все понимаем) зависит и развитие Беларуси. И для нас очень важно, как будет развиваться экономика.

Отступая от тем, могу вам сказать, что я также в обзоре прочитал разные толкования на тему страхов, ужасов для Лукашенко в будущем и так далее. Во-первых, мне уже ничего не страшно. Я человек, прошедший через многие страхи. Но есть один страх, если его можно страхом назвать, - экономика. Я всегда об этом говорю. Если будет у нас развиваться нормально экономика, будут более-менее нормально жить наши люди, ну хотя бы как сейчас, никаких страхов для белорусов быть не может. Не существует таких страхов. Ни внешняя агрессия, ни что нас кто-то поработит, захватит, что нас кто-то подчинит, растворит… Никаких больше страхов нет, кроме экономики.

Поэтому мы поделились мнениями о ситуации в Соединенных Штатах Америки. Я был инициатором этого вопроса. Я очень, можно так сказать, тщательно расспрашивал своего коллегу о том, что происходит с их точки зрения - России - в Соединенных Штатах Америки. Тем более я не скрывал и не скрываю, что я ведь очень сильно болел за Дональда Трампа. И публично несколько раз высказывался о ходе предвыборной кампании в США в пользу фактически Дональда Трампа.

ТВ: Хотя, Александр Григорьевич, Вы упоминали тогда, и это стало пророческим: Дональд Трамп не будет ни пророссийским, ни проевропейским - он будет проамериканским. Это все запомнили.

Лукашенко: Абсолютно правильно. И Дональд Трамп действительно проамериканский. Для большинства общества. Но кого-то в элите не устраивает. И, к сожалению, там общество расколото на две части. Поскольку и демократы, и республиканцы примерно наполовину раскололи общество США, и один имеет свое влияние на половину электората (одна партия), и другая партия. В этом большая проблема. И всего несколько процентов решают судьбу будущих президентов. Я это к чему говорю - что в Соединенных Штатах Америки большая часть общества, особенно снизу, которая не является сегодня безмолвной в США, поддерживает Дональда Трампа. Но элите, какой-то части, особенно демократической, не нравится поведение Трампа. Да, он неординарный политик. Такого еще не было, чтобы крупнейшая страна в мире и ее президент так активно действовал, и притом такими нестандартными методами.

Я не во всем его поддерживаю. Тем более, может, я чего-то недопонимаю. Естественно, некоторые вопросы скрыты от всех нас, и от меня в том числе. Но воевать со всем миром, в том числе в торговле там и прочее... Наверное, это не совсем правильно. Но, я еще раз подчеркиваю: не все мы, наверное, знаем, что там существует, и что происходит. Я думаю, если Дональд отойдет сейчас от этой жесткой риторики и своего поведения, он очень многое выиграет для Соединенных Штатов Америки. И он прав. Недавно сказал, правда, оправдываясь (мне это не нравится): "Вот, если мне импичмент объявят, то все беднее станут и так далее". Какой импичмент? Надо работать и надо бороться за свои идеи.

Словом, в Соединенных Штатах Америки происходит много чего непонятного для обывателя и даже для нас - политиков. И мы очень много уделили внимания обсуждению этих вопросов в контексте российско-американских отношений и, естественно, их влияния на Беларусь. И я Президенту Путину благодарен за высказанную точку зрения по ситуации в мире, и прежде всего ситуации в Соединенных Штатах Америки и воздействия этой ситуации на мир в целом.

ТВ: Александр Григорьевич, в конце встречи все журналисты отметили тот подарок, который вы сделали Владимиру Владимировичу. Такая икона-оберег - Ангела-Хранителя. Есть ли России и лично Владимиру Владимировичу, которого многие на Западе демонизируют, как демонизировали Беларусь и Вас еще 10 лет назад, чего опасаться? Действительно нужен хранитель - ангел-хранитель? И может Беларусь быть таким хранителем, хотя бы отчасти, хотя бы на своем западном направлении?

Лукашенко: Вы знаете, начну с последнего. Если уж уходить в то, куда вы меня завели с ангелом-хранителем, то как Россия для нас, так и Беларусь для России является ангелом-хранителем. Я уже говорил. Может, это кому-то в Беларуси не нравится, но с первых дней своего президентства я делаю подобные заявления. Вы знаете, мы народы от одного корня. Мы родные люди. Нравится кому-то это - не нравится. Ну, допустим, в Украине многим политикам это не нравится. И они (знаете их заявления) говорят о некой особенности украинского народа. Да, особенность есть и у нас, и у Украины, и у русских людей, вообще россиян. Но неопровержимо одно: как бы этого кому-то не хотелось, это уже случилось, что мы выросли от одного корня. Мы родные люди. Поэтому отсюда наша ангельская роль, о которой вы сказали.

Точно так и Россия является для нас, белорусов, своеобразным ангелом-хранителем. И не только ангелом. У нас настолько тесные связи с Российской Федерацией, и наша зависимость в экономике, прежде всего от Российской Федерации, величайшая. От рынка сбыта. Это наш главный партнер. Мы больше всего продаем в Российской Федерации. Это неопровержимый факт. Куда от них деться. Поэтому с прагматичной земной точки зрения мы являемся друг для друга ангелами-хранителями, если уж уходить в высокое, духовное.

ТВ: И тем не менее противоречий хватает. Вы уже об этом сказали.

Лукашенко: Вы абсолютно правы. У нас немало, как тут пишут, противоречий, шероховатостей. Всякое бывает. Но знаете в чем суть? Вот многие говорят об этих шероховатостях, о том, что порой что-то искрит между нами, столкновения происходят и прочее... Мы с Путиным когда-то обсуждали этот вопрос. Так случилось, что мы его обсуждали. И как я его интерпретировал и объяснял... Я ему сказал: "Скажи, вот ты можешь с кем-то ругаться из президентов, спорить так, как, допустим, со мной или я с тобой?" Действительно, такого не происходит. В дипломатических отношениях практически не бывает. Вот он недавно встречался с Меркель. Он что, может так спорить, или до хрипоты искрить между ними может? Никогда. Это такие, понимаете, далековатые отношения друг от друга, слишком официальные, по протоколу, дипломатичные.

Мы близкие государства. Над нами, наверное, еще и довлеет то советское прошлое, когда мы жили вместе, когда мы просто друг другу могли в глаза говорить то, что думаем. Плюс наше славянское нутро. Поэтому у нас очень близкие отношения. И в силу близости наших отношений мы высказываемся абсолютно открыто. Даже по личным каким-то вопросам. Казалось бы, это личное, даже пресс-секретари это боятся упоминать. Нет, мы, обсуждая те или иные вопросы, говорим об этом открыто. Поэтому средства массовой информации, услышав эту открытость (утечки разные бывают), кричат о том, что не просто шероховатости - заискрило между президентами, беда... И начинаются разного рода выдумки и размышления. Да нет, по-разному, формы у нас абсолютно разные. Порой просто семейные. Вот мы, как родные люди, обсуждаем вопросы и в глаза друг другу об этом говорим.

К примеру, он поехал на свадьбу в Австрию перед встречей с Ангелой Меркель. Он мне подробно рассказал о встрече с канцлером Германии, о вопросах, которые обсуждали. Ну, заехал человек на свадьбу и заехал, какое мое дело... Нет, у нас добрые личные отношения, я говорю: "Слушай, а чего ты поехал на свадьбу, в чем причина этого? Мне не совсем понятно: Президент огромной страны едет на свадьбу". И когда он мне рассказал, что суть кроется (я не буду, конечно, это личный вопрос)… Суть кроется в его человеческих качествах. В отношениях даже между Россией и другими государствами многое зависит, вы, наверное, слышали, от отношений лично президентов, глав государств. Это его тема, это его заявление. И далеко корнями уходят отношения Путина с главой государства Австрии, в свое время откуда вот и люди которые появились, и глава МИД, которая замуж выходила. Все это оттуда - из дружеских отношений Путина. Когда его пригласили, он, конечно же, на пути в Германию заехал на эту свадьбу. Это хорошее личное качество Президента России. Мы и эту тему обсудили. Он мне подробнейшим образом рассказал о своем визите на эту свадьбу, о своих впечатлениях. Мы затронули целый пласт культурных отношений немецкоязычных Германии, Австрии и России, Беларуси. Мы многие вопросы обсудили, затронув тему этой свадьбы, этого мероприятия. То есть мы то, что вроде бы не должно обсуждаться главами государств, - мы друзья - поэтому обсуждали и эти вопросы.

Но правда и в том, что, несмотря на то что мы друзья, мы порой очень жестко ставим вопросы друг перед другом. Может быть, я здесь больше виноват. Я, может, больше себе позволяю открыто говорить об этом. Это уже в силу моего характера. Здесь нет ничего подспудного или каких-то гадких мыслей, о которых иногда пишут, особенно в Российской Федерации, разного рода идиоты. Я их иначе не назову. Вот я прочитал одну из фраз и себе пометил (еще раньше я себе, анализируя СМИ, записал: "идиоты в России"): "Когда Российская Федерация под санкциями, то Лукашенко улучает этот момент, берет этот хороший момент, чтобы что-то потребовать от России". Идиотизм полный! Он просто не поддается критике. Почему? Потому что, если Россия под санкциями, нам очень плохо. Это наш главный партнер. Вот смотрите: только заговорили о санкциях, о новой волне, которую якобы американцы готовы ввести против России, - обвалился российский рубль. Нам что, хорошо от этого?

ТВ: Наш экспорт.

Лукашенко: Совершенно верно. Мы в свое время от обвала российского рубля, последнего большого обвала, потеряли порядка $3 млрд только на курсовых разницах. Это что, нам хорошо? Что я могу от России потребовать, когда Россия в тяжелом положении? Когда в России хорошо, Россия может достаточно купить наших товаров. И, более того, если нужно, помочь нам. Что она и делала соответствующей финансовой поддержкой и так далее. Поэтому мы ничего здесь не выгадываем. Нет здесь каких-то там подспудных течений - вот, наклонить Россию, потому что она ослабла или ослабевает или у нее сложное положение. Нет этого, и никогда не будет. Слушайте, я слишком уж, извините за нескромность, опытный политик, чтобы мышковать на этих темах. Это полный идиотизм! И очень жаль, что пишет человек, злобно относящийся к Беларуси. И вроде даже жил он в Беларуси. Не хочу даже его фамилию называть. Я постоянно читаю его опусы в отношении белорусско-российских отношений, и, вы знаете, суть этих заявлений всегда злоба, ненависть, особенно к Беларуси. Унизить Беларусь, унизить белорусского президента. Ну, я не Дональд Трамп, как когда-то я бросался на любой момент критики, реагировал на это. Я понимаю, что люди зарабатывают деньги такими грязными методами.

ТВ: Александр Григорьевич, тем не менее Вы с Владимиром Владимировичем очень часто встречались, тет-а-тет в том числе, в широких, разных форматах… Приходили к соглашению. А потом каким-то невероятным для белорусов образом эти соглашения по вопросам продовольствия, по дискриминации наших производителей сельхозтехники в Российской Федерации, недобросовестной конкуренции, поставке нефти не исполнялись. Вот Вы отправили часть правительства в отставку, обновили правительство за неисполнение Ваших поручений. Но, справедливости ради, там было выполнено три четверти Ваших поручений. Четверть была не выполнена.

В таких больших вопросах, вызывающих споры, кажется, что гораздо больший процент не исполняется. В чем причина этого неисполнения?

Лукашенко: Представляя новый состав правительства, я сказал, что мы от России хотим единственного - чтобы Россия исполняла договоренности и соглашения, которых мы с ней достигли, подписали. Понимаете: подписано - это норма. Это хорошая черта для любого государства. Тем более большого государства - России. Если уж подписал - исполняй. Не исполняешь - к тебе нет доверия. Поэтому мы хотим единственное: исполняйте то, о чем мы договорились.

И вы очень правильно заметили, что порой мы договариваемся, а исполнения нет. И причина не в белорусской плоскости. Когда мы подошли к вопросу обсуждения повестки нашей, я сказал: "Владимир Владимирович, для нас вот момент наступил, для нас очень важно, белорусов. И прежде всего (вы уже знаете, что я ему как-то раньше об этом говорил) элита нашего общества, если так можно сказать, журналисты, политики, чиновники, государственные служащие, военные и так далее хотят знать, чего хочет Россия от Беларуси". Разве у вас не возникает такого вопроса? Вот вы окунулись в белорусско-российскую проблематику, и у вас возник вопрос: слушайте, вроде мы и то сделали, и так по-хорошему относимся, и так, и тем не менее проваливаются наши договоренности, не исполняются. В средствах массовой информации (и не только) появляются претензии к Беларуси, которых на деле не существует.

К примеру, вы сказали о продовольствии. Чем хуже наше продовольствие российского? И почему оно в нарушение договоренностей в рамках ЕврАзЭС блокируется при поставках в Российскую Федерацию? Почему так происходит? И я, и все задаются вопросом. Мы хотим ответа от властей России прежде всего. Потому что мы знаем отношение россиян к нам - от Рамзана Кадырова до любого Петрова, Сидорова, Иванова. Они отлично к нам относятся, они хотят с нами дружить. Это родные. Недавно футболист Дзюба писал, что белорусы - наши братья. Вот их - простых спортсменов и прочих - истинное отношение. А что думают в этом плане власти Российской Федерации после последних президентских выборов? Очень важный этап в России наступает. Им надо выстраивать отношения, глядя в будущее. И у нас возникает вопрос: так чего же хотят власти России от нас, от Беларуси? И я Владимиру Владимировичу здесь задал вопрос: мы хотим это знать. Понимаете, нам надо глубоко окунуться в эти проблемы, честно окунуться, без политики, без пропаганды всякой, без наносного, придуманного и обсудить эти вопросы. Ведь самый ближайший союзник для России сегодня Беларусь. Самый близкий, надежный союзник для Российской Федерации - это Беларусь. И вдруг такие отношения. И глубина их в том, что вы сказали: мы договариваемся, а договоры не исполняются.

Возьмите последний момент, который был в повестке дня одним из основных. Мы договаривались о цене на газ. В Питере в апреле полтора года назад мы нашли вместе с Президентом хороший выход из очень сложной ситуации. Вот тогда действительно отношения были серьезными, когда нам подбросили цену на газ не как союзникам, а дороже (отбросить экспортную пошлину), чем в Германии, если рассчитать по километражу, поставкам, транзиту и так далее. И, естественно, ситуация была очень сложная. Я отказался даже ехать на один из саммитов ЕврАзЭС. И мы нашли с Путиным выход из этого положения, подключив сюда нефть. Так называемая перетаможка. Когда 6 млн т нефти мы могли продавать, а таможенные пошлины зачислять в свой бюджет. Что потом произошло? Это было, когда $40-50 стоила нефть. А потом нефть подскочила. И нам в бюджет попало несколько больше денег, чем рассчитывали тогда российские эксперты и российское правительство.

ТВ: Но законно.

Лукашенко: Конечно, мы же заключили договор. Ну, так случилось. А если бы цена упала, мы вообще бы, может быть, получили только половину от того. Но мы оказались в выгодном положении. Понимаете, кто-то из так называемых умных либералов (не буду называть фамилии) в Минфине России увидел, что белорусы уж слишком много получили и обеднел российский бюджет. Но у нас подписана договоренность. Ну, так сложилась ситуация. Завтра цена на нефть упадет - не будет этих денег. И россияне перестали перечислять часть денежных средств - в нарушение наших договоренностей.

Это же не какие-то подарки Беларуси со стороны России. За этим же кроются ответные наши услуги для Российской Федерации. Я часто говорю, если в общем говорить об этих услугах, что россиянам в Беларуси лучше, чем в отдельных частях России. Это дорогого стоит. Россияне никогда не чувствуют разницы между территорией России и Беларуси. Даже у нас им лучше. Это дорогого стоит, если так в общем говорить. Я могу перечислить, начиная от военных баз и прочее, транзита, границ и оборонных вопросов. То есть это не бесплатно. Это не подарки. Но вот - нарушение. Мы и обсуждали. Так нельзя поступать. Если есть вопрос, давайте будем садиться и обсуждать эти проблемы.

Или нас упрекают: ваши компании покупают темные нефтепродукты - мазут и прочие газойли - в Беларуси перерабатывают и продают на внешнем рынке. Так что здесь нового? Мы купили товар, за него заплатили. Точно так металлы покупаем, комплектующие, делаем трактор МТЗ и продаем. Претензий же нет. Нет, здесь, как я говорю, отходы нефтепереработки, которые не реализуются в России, компании продали нашим, мы доработали (нашли технологию), продали, заработали какую-то копейку. "Нет, вы запретите своим компаниям покупать". Я говорю: "Нет, вы запретите продавать своим компаниям, если вы считаете, что это незаконно". "Нет, вы не покупайте, вы запретите, вы откажитесь и так далее". Это нормально? Это не нормально. Также у нас вопросы утилизационного сбора на продукцию, которую мы создаем на совместных предприятиях в Российской Федерации. Допустим, мы создали производство в Брянске или в каком-то другом городе, собираем тракторы МТЗ, гомсельмашевские комбайны и прочее, тысячи людей, россиян, имеют рабочие места. Утилизационный сбор нам не компенсируют. То есть наша продукция удорожала. И этот вопрос в повестке дня у нас.

Некоторые пишут, что мы обсуждали нефть и газ и кредиты. Слушайте, мы вообще не касались на этой встрече будущего нефти, газа и кредитов. По этим вопросам приняты решения. По крайней мере по нефти и газу мы пока действуем в рамках тех решений, которые приняли. Что касается кредитов, которые россияне нам (согласно договоренности) не выдали из евразэсовских фондов - это тоже вопрос для обсуждения. Но если приняты решения, их надо выполнять. Там два транша по $200 млн всего. $400 млн осталось. Это разве деньги? Они начинают связывать с какими-то другими вопросами. Но на данной встрече мы этого вопроса не касались. Я думаю, что мы его обсудим, да не обсудим, а примем окончательное решение, когда у нас будет встреча.

Обсуждали вопрос строительства атомной станции и стоимости этой атомной станции. Я не буду говорить опять же по стоимости. И здесь для россиян белорусская атомная станция будет хорошим примером и по цене, и качеству строительства. Я говорю: наконец-то будут понимать истинную цену этой атомной электростанции.

Мы коснулись еще одного вопроса - автомобильных перевозок. Вы знаете, что мы, находясь в Союзном государстве, имеем положение хуже, чем Литва, Латвия и Польша.

ТВ: Как будто вытесняют специально.

Лукашенко: Выкидывают с этого рынка. "Да, ваши автоперевозчики, вот вы понимаете (мне Путин прямо), молодцы, они забили тут всех". Слушайте, но мы же конкурируем, мы же честно поступаем в этой борьбе.

И потом мы перешли с подачи Путина к вопросам ОДКБ и задержанию в Армении Хачатурова. Наша позиция ясна и понятна. Мы в свое время предлагали другие кандидатуры. Тогда нас не послушали. Сегодня пришли к тому, что все признают: Лукашенко был прав, обсуждая эту тему. Мы глубже посмотрели на эту проблему - с точки зрения нового руководства Армении, той политики, которую проводит Никол Пашинян со своим правительством, обсудили наши совместные действия в ОДКБ и те проблемы, которые сегодня существуют в самой ОДКБ, и те направления действий, за которые отвечают члены Организации Договора о коллективной безопасности.

Вот примерно такой круг вопросов. Встреча не такая уж и длинная была. И мы ее не затягивали, когда пришли к пониманию того, что просто в ближайшее время в более широком кругу обсудим проблемы, которые назрели в наших отношениях.

Но действительно встреча была очень хорошей. И, опять же, нет никакой конспирологии в том, что Лукашенко не поехал на самбо или боевые искусства вместе с Путиным. Якобы он не то обиделся, не то плохо поступил, не ответив на приглашение Путина. Для меня это предложение было несколько неожиданным. У меня действительно были другие мероприятия. И я ему прямо сказал: "Ну, если нужно, давай поедем вместе". "Да нет, - говорит, - я не настаиваю, я и сам уже опоздал часа на два или на три на это мероприятие. Сам уже там долго не буду в ночь... Поэтому нет-нет, я не обижусь". "Ну, не обидишься - хорошо, тогда я буду заниматься по своему плану".

Ну а то, что у нас действительно добрые отношения. И вот наш клочок земли, как я сказал, белорусский. За забором он живет. Завтра мне надо выйти посмотреть на побережье, как оно изменилось. Я ему звоню: "Слушай, мне надо тут…" Он мне отдает свою яхту, посудину, - я завтра сяду со всеми своими людьми и пройдусь вдоль побережья и посмотрю, как изменились Сочи. У нас действительно добрые отношения, и нет там никаких обид и прочих каких-то вопросов и нюансов. Хотя каждый из нас имеет за плечами определенные обязанности перед своим государством, народом, родными народами. Поэтому многие проблемы, которые там и здесь, совпадают, и нам вместе их решать.

ТВ: Александр Григорьевич, а можно считать ответом Владимира Путина на вопросы, которые Вы ему озвучили, назначение Михаила Бабича?

Лукашенко: Нет, это чистое совпадение.

ТВ: Спецпредставитель Президента по торгово-экономическим вопросам. То есть, по идее, человек, который может контролировать как раз исполнение того, о чем договорились лидеры.

Лукашенко: Да, дай бог, чтобы так было. Я так глубоко на это не смотрю. Дай бог, чтобы так было. Нет, скорее всего… Это, может, не совсем тяжеловес - Бабич, но человек в политике тяжелый. Прошедший уже определенные ступени, опытный человек, знающий многие проблемы. Вопрос даже не в том, что ему мало будет работы на белорусско-российском направлении, а в том, что центр Содружества Независимых Государств - Минск. Поэтому, естественно, надо этого человека догрузить, исходя из его опыта.

Во-вторых, Путин, мы же обсуждали кандидатуру Бабича, когда появилась идея у Президента России назначить сюда нового посла в связи с истечением срока у Александра Сурикова. Он (Владимир Путин) мне позвонил и задал этот вопрос, буду ли я возражать. Я говорю: "Да господь с тобой". Но по-дружески задал ему вопрос: "Слушай, ты знаешь Бабича?" Он говорит: "Очень хорошо знаю". "Ты его лично, не как Президент, а как человек (мы друзья) рекомендуешь?" "Да, я тебе его рекомендую, это нормальный человек, который будет способствовать нормализации, углублению наших отношений, это человек, который будет работать на доброе в наших отношениях". Я говорю: "Если так, я буду приветствовать это".

И все эти рассуждения, что тут кого-то направили, что они чуть ли не Беларусь под контроль возьмут, что Лукашенко будет кто-то управлять… - это глупость несусветная. Вот я вам почти все пересказал. Ну он мне там детали рассказывал о жизни этого посла, о друзьях его, знакомых общих и так далее. И я сделал вывод, что Президент России действительно знает этого человека. И я ему сказал: "Если ты его хорошо знаешь и рекомендуешь и это действительно человек, который будет работать на улучшение отношений, я буду только приветствовать и буду ждать его здесь".

И после нашей встречи состоялась его встреча, Владимира Владимировича, с послом в Беларуси - это абсолютная случайность. Мы не говорили на этой встрече о новом представителе в Беларуси. Абсолютно. Даже не касались этого вопроса. Он для нас решенный.

Ну и слушайте… Российская сторона решила направить этого человека. Если бы мы отказали, то россияне бы соответствующим образом как раз сейчас, когда мы взяли нашего посла в России вице-премьером... Надо назначать посла, а они, как это принято в дипломатии, отказали бы нам. Не важно, кто бы он был. Даже если бы он был русским, пророссийским человеком, они бы отказали.

ТВ: А у Вас уже есть кандидат?

Лукашенко: Нет, это не правда, что там пишут в интернете, средствах массовой информации. Это абсолютная неправда. Я даже больше скажу: я даже не рассматриваю этого человека послом в Российской Федерации. Наверное, кому-то хочется. Или, может быть, кто-то специально осуществляет эти вбросы. Кто-то решил общественное мнение немножко... Я даже еще и вопросы эти не продумывал лично. Не то что кандидатуры… Даже не продумывал. Найдем мы достойного человека. Поэтому то, что Путин догрузил Бабича многими вопросами, это, наверное, в связи с тем, что он лично ему доверяет, и в связи с тем, что это такой крепкий человек. Я говорю - не тяжеловес, но близко к этому в российской политике. И человек, который может решать эти вопросы. По крайней мере мы на это надеемся. И готовы работать с любым представителем Российской Федерации. Мы знаем, как будет вести себя любой посол России в Беларуси. Если он хочет, чтобы Беларусь осталась надолго, а может, и навеки самым близким союзником для России, соответствующе должен поступать посол.

ТВ: Александр Григорьевич, самый последний, может быть, короткий вопрос задам. Тоже обращаясь к финалу Вашей встречи с Владимиром Путиным. В ответ Вам подарили тканую картину уральских мастеров. Но вот запомнилась фраза, что "это наши общие просторы". Это не лукавство? И до Урала, и за Уралом - это наши общие просторы? И до Минска, и за Минском?

Лукашенко: Я действительно так считаю. И Беларусь, и Россия - это единое пространство. Это наши общие просторы - от Бреста до Владивостока. И люди должны здесь себя чувствовать одинаково - что в Бресте, что во Владивостоке. Это наши просторы. То, что там выткано, похоже на то, что мы в Беларуси имеем. Ну, добавить надо только горы, которые есть на Урале. И потом, вот вы здесь несколько дней находитесь. Наш уголок и так далее. Но фактически на российском побережье Черного моря. Тут россиян больше отдыхает в нашем санатории, чем белорусов. А в отдельные времена так вообще единицы белорусов - в основном россияне. И благодаря этому наш санаторий держится на плаву. Вы что, себя почувствовали где-то на чужбине? По-моему, вы прекрасно себя здесь чувствуете. Я тоже. Я даже не чувствую, что здесь чужие. Хотя я бывал во всех подобных уголках мира, и там тоже хорошо, там тоже с любовью к нам относятся. Но все равно чувствуешь, что это не твое, это чужое. Здесь я чувствую, что это наше, это наше общее. И потерять его нельзя.

ТВ: Спасибо…