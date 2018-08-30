Лукашенко рассчитывает на встречу с Путиным 21 сентября 2018 года

Лукашенко надеется, что сможет встретиться с президентом Путиным 21 сентября 2018 года, сообщила пресс-служба белорусского правителя, ссылаясь на телефонный разговор Лукашенко с Путиным от 30 августа текущего года.

«Предварительной датой данной встречи главами государств обозначено 21 сентября», - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что речь идет о встрече на высшем уровне.

«… поручил премьер-министру Сергею Румасу и соответствующим членам правительства подготовить все необходимое для встречи на высшем уровне», - сказано в сообщении.