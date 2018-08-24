Последнее обновление: 24.08.2018 15:55

Пресс-секретарь Путина объяснил особый статус посла в РБ Бабича

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил особый статус спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений, который получил назначенный послом России в Белоруссии Михаил Бабич.

«Это особый статус, это особый посол в особой для нас стране», — сказал Песков, которого цитирует РБК.

Как объяснял источник РБК в МИДе, совмещение должностей даст Бабичу больше рычагов влияния. Так, кроме выполнения дипломатической работы, он сможет ставить задачи органам исполнительной власти России, а также собирать совещания с участием чиновников правительства.

До этого должности посла и спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений совмещали Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов — бывшие послы России на Украине.

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