В Чехии наладят выпуск канадских бронемашин Senator

Чешская торговая и военно-промышленная компания Omnipol договорилась о создании на чешской территории совместного предприятия по выпуску бронемашин Senator с канадским производителем Roshel Smart Armored Vehicles.

Производство должно быть налажено уже к концу 2025 года. Национальному чешскому информационному агентству ČTK об этом сообщил президент группы Omnipol Иржи Подпера.

«Мы возвращаемся к собственным корням и вновь начнем производить сухопутную технику. Уникальность этой концепции в том, что речь идет о хорошо зарекомендовавшем себя продукте, проверенном в реальных боевых условиях в Украине», – подчеркнул представитель Omnipol.

Фирма концентрирует свое внимание на поставках различных электронных систем, применяемых в сегментах обороны, безопасности и авиации. Также компания занимается технологическими системами для пищевой и машиностроительной промышленности. В 2010 году Omnipol реализовал закупку четырех военно-транспортных самолетов CASA C-295M для нужд Армии Чешской Республики.