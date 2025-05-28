Google добавит «стоп» в Play Store для быстрого отказа обновлений с багами

В магазине Google Play Store вскоре появится функция, позволяющая быстро приостанавливать распространение новых приложений и обновлений, если в них обнаружены серьезные ошибки.

В частности, теперь разработчики смогут воспользоваться специальной кнопкой «стоп» в Play Console или через API публикации, чтобы немедленно прекратить загрузку проблемных версий программ.

Ранее остановить выкладку уже выложенного обновления практически не удавалось, особенно если оно было доступно для всех пользователей. В таких случаях единственным способом хоть как-то ограничить распространение багованного апдейта было выкладывать обновление не для 100% аудитории, а для 99,9%, чтобы у разработчика осталась возможность приостановить процесс вручную в экстренной ситуации.

Новая функция значительно упрощает задачу. Теперь, заметив неполадки, разработчик может одним нажатием прекратить выдачу как новых приложений, так и обновлений, предотвращая дальнейшее распространение ошибки среди пользователей. Это особенно важно для тех, у кого включено автоматическое обновление программ, ведь они теперь не получат неисправную версию, пока разработчики не устранят проблему.

Ожидается, что нововведение принесет пользу как обычным пользователям, так и самим разработчикам.