Последнее обновление: 28.05.2025 18:00

Telegram встроит чат-бот Grok в различные сервисы мессенджера

Telegram и ИИ-стартап xAI Илон Маска заключили партнерство на год для распространения чат-бота Grok среди пользователей мессенджера и его интеграции «во все приложения». Об этом сообщил CEO Telegram Павел Дуров.

«Этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей ИИ-технологии на рынке», - проинформировал он.

В рамках соглашения компания Дурова получит $300 млн в виде денежных средств и акций от xAI, а также 50% дохода от всех подписок, проданных ИИ-стартапом через мессенджер.

В марте в Telegram появился бот для Grok с юзернеймом @GrokAI. Судя по представленному Дуровым видео, новая интеграция выходит за рамки обычного бота и касается многих функций мессенджера. Пользователи смогут: задавать вопросы прямо в строке поиска; получать краткую выжимку ключевой информации из чата или документа; назначать Grok модератором; проводить фактчекинг с помощью ИИ; генерировать стикеры, картинки и аватарки.



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